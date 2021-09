Vrouwen elite komen vandaag in actie: "Zal me de nodige adrenaline bezorgen"

Vandaag staat op het WK wielrennen het tijdrijden bij de vrouwen elite en beloften op het programma.

Voor de vrouwen ligt er een parcours van 30,3 kilometer tussen Knokke-Heist en Brugge klaar. Er zitten amper 54 hoogtemeters in het parcours.

Titelverdedigster Anna van der Breggen is er niet bij, waardoor het kijken is naar de andere Nederlandse dames en de Zwitserse Marlen Reusser die het EK won.

Onze landgenotes Sara Van de Vel en Julie Van De Velde mikken op een plaatsje bij de top vijftien van het WK.

Zeker voor Julie Van De Velde wordt het bijzonder. "Dat ik in mijn streek het WK kan rijden is heel speciaal", liet ze al weten. "Het gaat me zeker de nodige adrenaline bezorgen. Ik ga gewoon het beste van mezelf geven en we zien wel waar we uitkomen. De laatste weken voel ik weer op training dat ik beter op de fiets zit."