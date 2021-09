Opzienbarende verklaring: "Wouter Weylandt heeft mijn leven gered"

In de Canvas-documentaire 'Het Scheldepeloton' heeft Kurt Hovelijnck het over een zware valpartij die hij meemaakte op training.

Op een training in 2009 heeft Kurt Hovelijnck een zware valpartij gehad. "Ik had afgesproken met Wouter Weylandt op de dag voor Nokere Koerse", vertelt Hovelijnck in aflevering 4 van ‘Het Scheldepeloton’.

"In een van de sprinten, haalden we 55 kilometer per uur. Door een blokkage van mijn achterwiel ben ik over mijn stuur gevlogen, recht op mijn gezicht, zonder helm."

Wouter Weylandt verwittigde de hulpdiensten en bleef aandringen voor een mugteam, terwijl ze dat eerst niet wilden sturen.

Dankzij die zet van Weylandt heeft Hovelijnck zijn valpartij overleefd. "Ik heb mijn leven te danken aan Wouter Weylandt. Anders had ik hier nu niet gezeten."