Julian Alaphilippe heeft besluit genomen: Geen Vlaamse klassiekers meer

Regerend wereldkampioen Julian Alaphilippe zal vanaf volgend jaar de Vlaamse klassiekers aan zich voorbij laten gaan.

Vorig seizoen was Julian Alaphilippe zowel in de Vlaamse als in de Waalse klassiekers aan het werk, maar het zal bij een eenmalige keer blijven.

“De Vlaamse klassiekers zijn wedstrijden waar ik altijd al eens van wilde proeven”, vertelt de Fransman aan Sport/Voetbalmagazine. “Vorig jaar was ik heel blij om de Ronde van Vlaanderen te mogen ontdekken, ook al was het die keer om de bekende reden een najaarskoers.”

Het draaide echter uit op een valpartij. Alaphilippe trekt de nodige conclusies richting toekomst. “Maar Vlaamse klassiekers en Ardennenklassiekers aan elkaar rijgen en in allebei fysiek honderd procent zijn: ik wist dat dat ingewikkeld zou worden. Ik ben blij dat ik het heb geprobeerd, maar ik denk niet dat ik het nog eens doe.”

De beslissing lijkt dan ook al genomen. “De periode is te lang en de wedstrijden zijn te verschillend. Ik zet in het vervolg ofwel alles op de Vlaamse ofwel alles op de Ardennenklassiekers. Volgend seizoen denk ik dat het de Waalse klassiekers zullen worden.”