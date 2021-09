🎥 Cavendish maakt op training de borst nat voor de Vlaamse hellingen: "Wie zegt dat sprinters niet kunnen klimmen?"

Het jaar van Mark Cavendish is al geslaagd. Maar wat met hem op het WK? De Vlaamse hellingen zijn in principe te zwaar voor hem en met Tom Pidcock hebben de Britten een ander ijzer in het vuur. Al doet Cavendish er wel alles aan om zich klaar te stomen.

Dat laat een filmpje op Twitter van Vasilis Anastopoulos alvast uitschijnen. Anastopoulos is een Griekse coach bij Deceuninck-Quick.Step en heeft Cavendish gevolgd op training. In het filmpje is te zien hoe Cavendish in het shirt van zijn wielerploeg aan het trainen is bergoop.

Anastopoulos komt dan ook met de prangende vraag: "Wie zegt dat sprinters niet kunnen klimmen?" België heeft er alvast eentje die behoorlijk goed bergop kan. Speelt Mark Cavendish straks een rol van betekenis op het WK en kan hij de hellingen in de omgeving van Overijse en Leuven overleven? Het antwoord volgt op zondag 26 september.

Who said that sprinters can’t climb?😠pic.twitter.com/RfdZnT4RkC — Vasilis Anastopoulos (@vanasto) September 20, 2021

Een goede prestatie van Cavendish op het WK in Vlaanderen zou alvast bol staan van de symboliek. Het is exact tien jaar geleden dat Cav in Kopenhagen de wereldtitel veroverde. Niemand houdt echt rekening met een tweede regenboogtrui voor hem, maar ook vrijwel niemand geloofde dat hij in de Tour naar vier ritzeges en de groene trui zou knallen.