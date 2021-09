Gerben Thijssen na podiumplaats in Omloop van het Houtland: "Had er alle vertrouwen in, maar wist dat het moeilijk ging worden om te winnen"

Deze middag werd de Omloop van het Houtland afgewerkt. Daarin was de Nederlander Taco van der Hoorn de sterkste. Hij haalde het voor zijn ploegmaat Danny van Poppel en Gerben Thijssen.

Gerben Thijssen, de enige renner van Lotto Soudal op het podium, gaf bij zijn ploeg een reactie na de wedstrijd. "Ik moet tevreden zijn met deze podiumplaats. Ik had er alle vertrouwen in, maar ik wist dat het moeilijk zou worden om hier te winnen", aldus Thijssen.

"We maakten deel uit van het eerste echelon met drie Lotto Soudal renners, maar toen alles weer bij elkaar kwam, was de aanval van Rickaert en Van der Hoorn een slimme zet. Ze speelden de ploegtactiek perfect uit en wij waren één van de ploegen om te achtervolgen. Ze speelden het ook slim in de laatste bocht, waar de lead-out vertraagde en ik gedwongen werd om te wachten, zodat we niet meer konden sprinten voor de overwinning", legde de renner uit en staat te lezen op de Twitterpagina van Lotto Soudal.