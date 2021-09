Iljo Keisse heeft mooie woorden voor Tony Martin: "Het was altijd een plezier om met en tegen je te rijden"

Tony Martin reed enkele jaren geleden nog voor Deceuninck-Quick-Step en daar was hij onder meer ploegmaat van Iljo Keisse. Onze landgenoot heeft op Twitter enkele mooie woorden geschreven voor de Duitse specialist in het tijdrijden.

"Gefeliciteerd met je carrière. Het was altijd een plezier om met en tegen je te rijden. Eén van de meest nederige en professionele renners in het peloton! Het allerbeste in de toekomst", aldus Iljo Keisse.

Finish in style @tonymartin85 ! Congrats with your career, always a pleasure to ride with and against you. One of the most humble and most professional riders in the peloton! All the best in the future.