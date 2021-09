Keukeleire zag Martin 'één van strafste dingen' ooit doen maar ook risico's nemen: "Vaak gevoel gehad dat hij het zoekt"

Het is een gedroomd afscheid geworden voor Tony Martin. Jens Keukeleire schetst toch een ander beeld van Martin dan de buitenwereld kent, dat van een renner met niet ongevaarlijke manoeuvres. Al is het respect voor de carrière van de Duitser wel enorm.

In Vive le Vélo opperde Karl Vannieuwkerke dat de gunfactor in het peloton groot is ten opzichte van Martin, maar dat sprak Jens Keukeleire enigszins tegen. "Hij valt veel, hé. Ik denk dat we wel met meerderen zijn die denken dat het is omdat hij een beetje onvoorzichtig is in het peloton. Er komt altijd wat pech kijken bij een valpartij, maar bij hem heb ik vaak het gevoel gehad dat hij het gewoon wat zoekt."

Zo krijg je stilaan ook een reputatie. "Dan is het moeilijk om vrienden te maken in het peloton. Ik ben vaak met hem in situaties gekomen waarbij hij risico's pakt, risico's waar ik van vond dat die niet nodig waren. Je moet toch altijd wat incalculeren. Maar ik gun hem zijn mooi afscheid volledig, hij heeft een heel mooie carrière gehad."

SPECTACULAIRE ZEGE IN TOUR VAN 2014

Eén zege van Martin zal Keukeleire altijd bijblijven. "Eén van de meest spectaculaire overwinningen die ik van hem gezien heb, was in de Tour de France 2014. Hij reed daar quasi van start tot finish alleen voorop in een rit in de Vogezen. Dat was niet normaal. Iedereen in het peloton kwam volledig leeg toe. Hij bleef een paar minuten voor, dat was één van de strafste dingen die ik ooit gezien heb."