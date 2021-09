Koning Filip spreekt Belgische ploeg en wereldkampioen Martin toe na WK mixed relay te volgen met Eddy Merckx

Hoog bezoek op het WK wielrennen donderdag. Koning Filip kwam de Belgische ploeg zoals aangekondigd aanmoedigen. Na het WK mixed relay was er ook een moment voorzien waarop de koning de Belgische renners en rensters kon toespreken.

Het was uiteraard geen toeval dat de koning net op deze dag het WK bezocht, want bij de mixed relay staat het thema 'genderneutraliteit' neutraal. Belgian Cycling had ook een aangepast shirt laten maken om hiernaar te verwijzen. Koning Filip zal ongetwijfeld de renners en rensters gezegd hebben onder de indruk te zijn van hun inspanning.

© photonews

Die kan hij al iets beter inschatten, nu hij het WK mixed relay vanuit de volgwagen heeft kunnen volgen. Samen met de wielerkoning, Eddy Merckx. In de coulissen zal er duchtig nagepraat geweest zijn, de koning ontmoette overigens ook UCI-voorzitter David Lappartient.

Een ontmoeting met de Belgische renners sprak voor zich, maar koning Filip had ook een gesprek met Tony Martin, die woensdag zijn wielercarrière afsloot door met de Duitse ploeg de wereldtitel te pakken in het mixed relay.