Lotte Kopecky schetst haar ideaal scenario voor WK-wegrit: "Zie dat op dit parcours als één van de mogelijkheden"

Lotte Kopecky is dé kopvrouw voor België in de WK-wegrit. Stel u voor, een Belgische medaillewinnares in eigen land: dat zou top zijn. Want het is Nederland dat toch al jaren het vrouwenwielrennen domineert. Kopecky heeft wel een scenario voor ogen dat haar goede kansen biedt.

Overigens deed Lotte Kopecky ook mee aan de mixed relay. Is ze daar goed van hersteld? "Ik ben opgestaan met heel zware benen, maar ik denk dat het in functie van zaterdag wel goed was om mee te doen." Wat is binnen een paar dagen haar droomscenario? "Zoals altijd zou een sprint met een kleine groep voor mij ideaal zijn. Ik zie dat op dit parcours ook wel als één van de mogelijkheden."

CONSTANT SEIZOEN

Alles wijst er op dat we mogen uitgaan van een goede Kopecky in de WK-wegrit. "Ik rijd al een heel constant seizoen en heb in veel finales meegedaan om de overwinning. Ik hoop op die ervaringen een beroep te doen." Heeft ze ook iets geleerd van de Spelen en het EK? "Van elke wedstrijd steek je wel iets op. Je legt de link met situaties die je herkent en hoopt daar dan gebruik van te maken."

In Tokio viel Kopecky net naast de medailles. "Die vierde plek op de Spelen was een ontgoocheling, maar het was wel een heel zware wedstrijd. Ik heb dus geen revanchegevoel. Het WK is ook nog meer op mijn lijf geschreven dan de olympische wegrit." Kopecky rekent ook op een sterke ploeg om nu wel op het podium te geraken. "Het zal belangrijk zijn om zo lang mogelijk ondersteuning te hebben."