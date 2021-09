OFFICIEEL: Vincenzo Nibali verlaat Trek-Segafredo en gaat bij ex-ploeg aan de slag

Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, maar Vincenzo Nibali zal op het einde van het seizoen Trek-Segafredo verlaten. De Italiaanse klassementsrenner gaat opnieuw voor Astana-Premier Tech rijden.

Trek-Segafredo zal volgend seizoen niet langer op Vincenzo Nibali kunnen rekenen. De 36-jarige Italiaan, die in het verleden onder meer het eindklassement van de Tour, de Giro en de Vuelta kon winnen, gaat bij Astana-Premier Tech aan de slag.

Astana-Premier Tech maakte zelf het nieuws bekend. De ploeg is een oude bekende voor Nibali, want de klassementsrenner was er tussen 2013 en 2016 al aan de slag. Nibali heeft een contract voor één seizoen getekend bij de wielerformatie.