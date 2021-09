Remco Evenepoel concludeert dat zijn respect voor Merckx niet wederzijds is: "Ik ben hier niet om de ploeg te flikken"

Remco Evenepoel maakt zich op voor het WK op de weg. Als het van Eddy Merckx afhing, was hij echter niet meegegaan naar het WK. Merckx had in 'Het Nieuwsblad' gezegd dat op de Olympische Spelen gebleken is dat Evenepoel enkel voor zichzelf rijdt.

Evenepoel reageerde op de uitspraken van Merckx op de persconferentie van de Belgische WK-ploeg in Mechelen. "Het is altijd iets. Hij moet altijd iets kunnen zeggen, op een moment dat het telt. Hij is iemand waar ik heel veel respect voor heb. Misschien 'steekt' het nog altijd bij hem dat ik niet in de ploeg van zijn zoon gaan rijden ben. Het respect is blijkbaar niet wederzijds."

ALTIJD NEGATIEVE COMMENTAAR

Het moet niet gemakkelijk zijn om kritiek te krijgen van Merckx, zeker voor een Belgische renner, gezien zijn status in de wielerwereld. "Hij is iemand waar ik altijd naar opgekeken heb en bewonderd heb voor zijn carrière en zijn palmares. Toch moet er altijd iets van negatieve commentaar zijn."

Evenepoel onderstreept dat hij niet veel meer kan doen dan zich volledig te geven. "We doen gewoon ons best. Ik ben hier niet om de ploeg te flikken. Dat is nog nooit in mijn hoofd opgekomen en dan wordt dat toch uitgesproken."