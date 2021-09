Shari Bossuyt krijgt er nog een nieuwe ploegmaat bij: Australische kampioene tekent bij Canyon-SRAM

Canyon-SRAM is zich gevoelig aan het versterken naar volgend seizoen toe. Zo haalde de ploeg eerst al onze landgenote Shari Bossuyt binnen en vandaag is daar ook nog eens Sarah Roy bijgekomen.

Sarah Roy is geen onbekende in de wielerwereld, want de renster is namelijk de nationale kampioene van Australië. In het verleden werd ze onder meer al vierde in Gent-Wevelgem en vijfde in de Ronde van Vlaanderen. Roy tekende een contract voor twee seizoenen.

"I love what this team is about, and can already see what a great fit we are for each other. I am proud to be involved with an organisation so committed to lifting our sport," @Sar_Roy



A warm welcome to Sarah Roy for 2022 & 2023!



Full story: https://t.co/mXMlwh0Mi2 pic.twitter.com/dT4ub7RNfy