Sven Nys blikt vooruit naar het WK van Thibau: "Aankomst ligt hem beter dan op EK, zou kunnen dat hij in dienst rijdt"

Sven Nys is stilaan de 'vader van' aan het worden. Zijn zoon Thibau verbaasde op het EK. Met de WK-wegrit die er bij de beloften aan zit te komen, is uiteraard iedereen benieuwd naar wat Thibau deze keer kan. Sven Nys laat het allemaal op zich afkomen.

Nys senior was woensdag te gast in Vive le Vélo en gaf daar toe ook verbaasd te zijn door de prestatie van Thibau op het EK. "Het was de eerste keer dat hij internationaal op dat niveau heeft gepresteerd. Ik had hem bezig gezien bij de profs en bij de amateurs, en dat ging heel makkelijk en heel vlot, maar dat is nog een ander niveau."

Het was niet zozeer de sprint die tot de verbeelding sprak. "Ik was vooral verrast over de klim op het Europese kampioenschap: dat hij daar meeging met de beteren, waarvan er enkelen ook al de Vuelta in de benen hadden, had ik helemaal niet zien aankomen. Dat biedt nog meer perspectieven."

HEEL STERKE BELGISCHE BELOFTENPLOEG

Nu komt er een WK aan dat Thibau misschien nog beter ligt. "De aankomst ligt hem in principe nog beter. Het is aankomst net na een klim. Met zijn gewicht en zijn vermogen denk ik dat dat haalbaar is, maar je moet er geraken. Het is een andere koers, er wordt anders gereden. Ze hebben een heel sterke ploeg. Het zou zomaar kunnen dat hij ook in dienst rijdt van iemand anders. Dat is ook helemaal geen probleem."

Er wordt vooral aan Nys en Vermeersch gedacht als kopmannen. "Er is ook Arnaud De Lie: sterk en snel, misschien even snel dan Thibau. Een ander type renner wel. Ik denk dat we de Belgische ploeg echt hoog mogen inschatten. Thibau is de jongste en moet nog ervaring opdoen in dat soort koersen. Ik denk dat hij zich ook kan vinden in de rol van helper. We zullen zien waar het schip strandt."