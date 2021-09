Thibau Nys beleeft tijd van zijn leven en voelt zich nog crosser: "Stel je voor dat Mathieu de regenboogtrui pakt, dan..."

Na zijn Europese titel bij de beloften kan ook de wegrenner in Thibau Nys zich niet wegsteken. Crosser, dat is hij toch nog altijd op de eerste plaats. Hij droomt van de enorme allure die de cross krijgt met al die toppers van op de weg in het veld.

In elk geval heeft de wegrenner Thibau Nys de jongste maanden heel wat progressie geboekt. "Zowel wat training als wedstrijden betreft schakelde ik naar een hoger niveau. Weliswaar nog met een bepaalde groeimarge in het achterhoofd, maar wel voor het eerst 'all the way'. 'Precies wat ik wil doen', dacht ik. Vooral dat maakte me mentaal sterker. Er ging een nieuwe wereld voor me open", zegt Thibau in Het Laatste Nieuws.

Op de weg gaan rijden voor Trek-Segafredo is evenwel niet aan de orde. "De gedachte dat ik volgend jaar al volop zou moeten presteren bij de elite beangstigt mij een beetje. In de cross oké, maar de weg blijft voorlopig een leuke bijkomstigheid."

ONDUIDELIJKE FACTOREN

Nys legt uit waarom juist. "Ik ken tien jongens met wie ik train, die bij wijze van spreken even snel spurten als ik. Maar niet na zo'n zware race. Dan vraag ik mezelf ook af: hoe zal ik reageren in de sprint n a een lastige etappe in de Baloise Belgium Tour of de Ronde van Wallonië. Er zijn nog zoveel onduidelijke factoren."

Tegelijkertijd evolueert alles wel in de positieve richting. "Ik zit op schema, blijf vooruitgang boeken en marge hebben. En ondertussen win ik. Ja, ik beleef de tijd van mijn leven, hé. Zalig gevoel. Ik train hard, maar het loont. Ik hou ook van die levensstijl."

GROTE DRIE BRENGEN TITELS MEE NAAR HET VELD

Dan maar even over de cross: zich meten met kanjers à la Van der Poel, Van Aert en Pidcock moet Nys beter maken. "Stel je voor dat Mathieu zondag de regenboogtrui pakt. Dan rijd ik binnenkort in het veld tegen de regerende wereldkampioen op de weg, de vice-olympische kampioen en meervoudige Tourritwinnaar en de olympische kampioen mountainbike. Ongelooflijk!"