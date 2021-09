Thibau Nys gelooft vooral in potentieel hele Belgische selectie op WK: "Ik een favoriet? Dat is nogal sterk uitgedrukt"

Thibau Nys begint aan het WK als Europees kampioen en daar hoort een zekere favorietenrol bij. Nys heeft geen probleem met de verhoogde verwachtingen, maar ziet het zelf lichtjes anders. Hij gelooft vooral enorm in de kansen van de Belgische U23-ploeg, zo is gebleken op de persbabbel in Mechelen.

Is Nys één van de favorieten op het WK? "Een favoriet, dat is nogal sterk uitgedrukt. Er zijn zoveel scenario's mogelijk. We zitten allemaal in de selectie zo'n beetje op dezelfde lijn. We weten dat we tot heel veel in staat zijn. Als ik mijn sprint kan uitspelen, hoor ik bij de schaduwfavorieten, maar dan moet alles in de juiste plooi vallen."

De laatste trainingsdagen verliepen opperbest en dat stemt Nys positief. "Ik kan heel relaxed aan het WK starten. Het kan zijn dat ik ontdek dat ik nog iets te weinig body heb voor zo'n koersen. Het kan ook dat ik in de finale nog bij de beteren ben."

Door mijn sprint kijken mensen sneller naar mij

In korte tijd is zijn status als belofte op de weg enorm veranderd. "Het is niet dat ik één van de allersterkste renners ben, maar ik zit met die sprint en daardoor kijken mensen sneller naar mij. Dat snap ik ook wel. Met het EK er nog eens bovenop is dat nog versterkt."

De kans op een Belgische wereldtitel is er wel, maar dan in de eerste plaats vanwege de sterkte van de ploeg. "Als we de juiste keuzes maken, is de kans groot dat we een wereldtitel behalen, met welke renner het dan ook is."