Veel emoties voor Van Dijk in de 8 jaar tussen haar wereldtitels: "Wereldkampioene worden definieert je niet als persoon"

Ellen van Dijk knalde bij de dames naar haar tweede wereldtitel tijdrijden. Acht jaar zit er tussen beide titels: haar eerste regenboogtrui veroverde ze in 2013. Het is een lange weg geweest om er opnieuw eentje te veroveren. Van Dijk weet nu ook wel: er is meer dan wereldkampioen worden.

"Elke wedstrijd heeft zijn eigen verhaal. Sinds 2013 jaag ik al op deze titel. Het lukte al die jaren net niet en dat bracht veel frustratie en veel ontgoocheling met zich mee. Als het dan toch gebeurt, is het een grote opluchting", kaart Van Dijk de emoties aan die bij haar wereldtitel in Brugge komen kijken. "Ik kan niet zeggen dit de ene mooier is dan de andere, al voelt deze titel nu wel aan als de mooiste."

De Ellen van Dijk van 2021 is niet meer dezelfde als in 2013. "Bij mijn vorige titel was ik 26, nu ben ik 34. Je groeit als persoon in die acht jaar. Vroeger dacht ik: als ik ooit maar eens wereldkampioene kon worden. Als er één ding is dat ik in die acht jaar geleerd heb: wereldkampioene worden definieert je niet als persoon."

LOF VOOR ZEEMAN

"Ik heb in die periode goed gewerkt met Merijn Zeeman, die me echt geholpen heeft, ook bij mijn persoonlijke ontwikkeling. Het hele proces is geweldig geweest", betrekt Van Vleuten haar entourage in de hulde. "Die balans heeft me ook geholpen om deze titel te pakken."