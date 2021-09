'Wegkapitein' Florian Vermeersch kan na brons in WK-tijdrit nog op zoek naar meer succes: "Ambitie is nog heel groot"

Florian Vermeersch beleefde met zijn brons in de WK-tijdrit al een schitterend moment. Is meer succes tijdens dit WK nog mogelijk voor Vermeersch? Sowieso lijkt er een belangrijke weg voor hem weggelegd tijdens de wegrit van de U23.

Florian Vermeersch is bij Lotto Soudal al sinds juni 2020 prof en heeft dus reeds aardig wat ervaring. Mag hij de wegkaptein van de U23-ploeg genoemd worden? "Dat mag zeker gezegd worden, daar heb ik niets op tegen. Ik wil ook geen afbreuk doen aan de andere jongens. We hebben een heel sterke ploeg. Er zijn verschillende scenario's mogelijk, iedereen kan meedoen voor de overwinning. We zijn op alle scenario's voorbereid."

Laten we er dan maar eens zo een scenario bijpakken: in de finale is Vermeersch er nog bij en ook de snellere mannen van de Belgische ploeg, wat dan? "Dan is het kwestie van goed te communiceren en te zien wie zich het beste voelt."

Alles wat er nu nog bijkomt is bonus

De honger bij Vermeersch is nog niet gestild met die eerdere WK-medaille, zoveel is duidelijk. "Mijn ambitie blijft heel groot. Het is niet dat ik voor de tijdrit nerveus was, maar nu kan ik nog meer ontspannen naar de wegrit toeleven. Ik wilde graag een medaille en die heb ik al. Alles wat er nu nog bijkomt is bonus."