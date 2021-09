WK wielrennen krijgt primeur: het wereldkampioenschap zal in 2025 voor de allereerste keer in dit land gereden worden

Opvallend nieuws rond het WK wielrennen. Er is namelijk beslist in welk land het wereldkampioenschap georganiseerd zal worden in 2025. Er is gekozen voor het Afrikaanse land Rwanda.

Een grote primeur voor het WK wielrennen. Volgens Sporza is er namelijk beslist dat het WK in 2025 in Rwanda zal doorgaan. Het is de allereerste keer in de geschiedenis dat het WK in Afrika zal plaatsvinden.

Rwanda krijgt dus deze eer, want de Rwanda Cycling Federation laat op Twitter weten dat het WK in Kigali gereden zal worden. Zo haalt Kigali het onder meer van Tanger, een stad in Marokko.