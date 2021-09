Wout van Aert merkt een evolutie op in de koers: "Een grote stap die het wielrennen zet"

Wout van Aert wil wereldkampioen op de weg worden, maar pakte al zilver in het tijdrijden. Die evolutie, van renners die op verschillende fronten meedoen voor de prijzen, is een positieve ontwikkeling voor de koers. Zo ziet Van Aert het alvast zelf.

Vooral de blik op het tijdrijden in het bijzonder is gewijzigd. "Toen ik als jonge gast naar tijdritten keek, was het echt een andere discipline. Er waren jongens die hun focus zetten op het tijdrijden, maar niet op andere wegwedstrijden. Dit is enorm veranderd."

De beste tijdrijders zijn nu inderdaad volwaardige wegrenners. "Grote talenten uit andere disciplines focussen nu ook op het tijdrijden. Het is mooi dat het wielrennen zich niet langer op één ding vastpint. Het gebeurt nu steeds meer dat verschillende disciplines aan bod komen, zoals bijvoorbeeld filippo Ganna op de piste en op de weg rijdt. Dat is een grote stap die het wielrennen zet."

We tonen de jeugd dat ze niet moeten focussen op één ding

Wout van Aert vindt dat absoluut een positieve zaak, ook gelet op het rolmodel dat de renners van vandaag zijn voor die van morgen. "We tonen de jeugd zo dat ze niet moeten focussen op één ding en dat ze hun talenten kunnen combineren, zelfs tijdens een profcarrière."