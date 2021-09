17-jarige Van Mechelen na top 5 op EK nu 8ste op WK: "Het was afzien, top tien altijd geweldig voor eerstejaars"

Vlad Van Mechelen was de beste Belgische junior op het WK met zijn achtste plek. Een geweldig resultaat voor hem, aangezien hij nog altijd maar eerstejaarsjunior is. Het is niet onlogisch dat hij zich het best kon plaatsen van alle Belgen, want Van Mechelen beschikt over een goede sprint.

"Ik kan er wel mee leven", zegt Van Mechelen over zijn uitslag. "Top tien is eigenlijk altijd geweldig voor een eerstejaars. Dat belooft voor volgend jaar. Ik droom natuurlijk van meer, maar achtste is oké. In de sprint stond een derde plaats op het spel. Ik gaf daar nog wel alles, maar dat was sprinten op verzuurde benen voor iedereen. Het was alles er nog uitpersen."

Reed de ploeg ook voor hem? "Er wordt natuurlijk altijd een plan opgemaakt. We hadden twee sprinters en daarnaast wat hardrijders. Onder de sprinters moesten we uitmaken wie zich het beste voelde. Jelle Harteel kwam naar mij en zei dat hij zich niet goed voelde."

CHAOTISCHE SPRINT

Bijgevolg was het in de sprint aan Van Mechelen, maar het was allesbehalve gemakkelijk. "Bij juniors op zo'n parcours komt de lead-out er niet aan te pas: dat is niet normaal, dat is chaos. Als je in een wiel zit, mag je al tevreden zijn, anders zit je in de wind."

Toch enigszins onverwacht dat het zo'n zware uitputtingsslag werd. "We wisten niet hoe het zou zijn. Er konden verschillende scenario's komen. We wisten wel dat het zwaar zou worden naarmate het vorderde. In de eerste twee ronden werd er wel hard gekoerst, maar na 100 kilometer stond de deur achteraan echt open. Ik denk dat we met dertig man ofzo naar de meet zijn gegaan. Dat was wel afzien."

DOMPER OM UIJTDEBROEKS VROEG KWIJT TE GERAKEN

De valpartijen van Cian Uijtdebroeks waren wel een domper. "Cian is een renner die op de hellingen op de uithouding kon gaan. Hij was ook iemand die we nog konden uitspelen om een gat te dichten. Het was natuurllijk niet zo goed dat we die zo vroeg zijn kwijtgeraakt."

Nu op naar het volgende WK. Wat kan Van Mechelen daarover al zeggen? "Ik weet alleen dat het in Australië is. Ik ben dan tweedejaars, er kan veel gebeuren. Of ik daar kopman kan worden? Dat is nog veraf, dat zullen we nog zien."