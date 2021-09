André Greipel houdt het na dit seizoen voor bekeken: laatste wedstrijd van de Duitse renner is bekend

André Greipel, jaren één van de beste sprinters in het peloton, houdt het na dit seizoen voor bekeken. De renner van Israel Start-Up Nation weet nu ook wanneer hij zijn laatste wedstrijd zal rijden.

11 overwinningen in de Tour, 7 in de Giro en vier in de Vuelta: het palmares van André Greipel in de grote rondes is zeer indrukwekkend. De Duitse renner heeft een schitterende carrière achter de rug, maar in oktober gaat hij nog één keer knallen.

Zo staat Greipel volgens Wielerflits aan de start van de Sparkassen Münsterland Giro op drie oktober. Deze wedstrijd zal dan ook meteen de allerlaatste race worden van Greipel in het profwielrennen.