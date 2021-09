Deense renner gelooft dat hij kans maakt in de sprint tegen Wout van Aert: "Hij is erg sterk, maar waarom niet?"

Eén van de renners om zondag in de WK-wegrit in het oog te houden, is Magnus Cort. De Deen heeft een uitstekende Vuelta achter de rug met maar liefst drie ritzeges en zondag wil hij er nog een overwinning bijdoen.

Denemarken komt met een ijzersterke selectie aan de start van het WK. Magnus Cort is misschien wel de renner met de beste vorm bij de Denen en hij gelooft ook volop in zichzelf. Zo zou hij zelfs de strijd willen aangaan met Wout van Aert in een sprint.

"Als het in een sprint gebeurt en van Aert is daar, dan zal ik zeker in mezelf geloven. Je moet in jezelf geloven om een sprint te winnen. Hij is erg sterk, maar waarom niet? Ik heb al een paar goede sprints gereden, vooral in de Vuelta. Maar de race zal erg hard zijn op zondag, we weten niet wat er zal gebeuren of hoe de benen zullen zijn in de finale", aldus Cort bij Cyclism'Actu.