Kasper Asgreen en Deense ploeg hebben plan klaar om Wout van Aert te kloppen

De Deense ploeg heeft grote ambities voor het WK van Antwerpen naar Leuven, met Kasper Asgreen als één van de mogelijke kandidaten voor de regenboogtrui.

Bondscoach Anders Lund hoopt dat de koers snel openbreekt en verandert in totale chaos, zodat de kansen van de Denen omhoog kunnen gaan.

“Het is geen geheim dat wij de koers hard willen maken. Met de renners die we aan de start brengen, zou het erg dom zijn van ons om tot de laatste kilometer te wachten”, vertelt Lund aan HLN.

Oud-wielrenner Rolf Sorensen ziet mogelijkheden voor de Deense ploeg. “Het parcours ligt hen dan ook nog eens allemaal”, vult hij de woorden van de Deense bondscoach aan.

"Ze moeten samenwerken en met elke ontsnapping meeschuiven zodat de Belgen het werk moeten opknappen en Wout van Aert geïsoleerd raakt. Dan stijgen de kansen, want alle Deense outsiders zijn snel genoeg om het in een klein groepje af te maken”, is zijn wedstrijdplan.