OFFICIEEL: Nederlandse mountainbiker wordt ploegmaat van Wout van Aert bij Jumbo-Visma

Jumbo-Visma heeft een nieuwe renner aangetrokken. Ze zijn de renner gaan zoeken in het mountainbike, want Milan Vader komt de wielerformatie versterken. Hij tekende een contract voor drie seizoenen.

Bij Jumbo-Visma zal Vader het mountainbiken combineren met het wielrennen op de weg. Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma, laat op de site weten dat ze zeer veel potentieel in Vader zien.

Vacancy has been filled🛎 We found someone who:

- knows how to handle a bike

- has Olympic experience

- is extremely talented



Mountain biker @MilanVader1 signs a 3️⃣-year-contract with Team Jumbo-Visma! Welcome to our team Milan!⚫️🟡