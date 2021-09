Wat kunnen de Denen met hun sterke selectie? "We hebben geen kopman"

Naast de ijzersterke selectie van de Belgen op het WK wielrennen, kunnen ook de Denen een selectie neerzetten om U tegen te zeggen.

Asgreen, Cort, Valgren, Pedersen... Dat zijn al vier renners die ook wereldkampioen kunnen worden zondagmiddag. Bij de Belgen zijn er met Stuyven, Evenepoel en Lampaert ook ze enkele renners maar het plan is duidelijk: Wout van Aert is kopman en alles moet in stelling gebracht worden zodat hij wereldkampioen kan worden.

Magnus Cort Nielsen kende een fantastische Vuelta met drie ritzegens en lijkt een van de kopmannen te zijn van de Deense selectie, maar aan de start in Antwerpen wou hij dat zelf niet gezegd hebben. "We hebben geen duidelijke kopman maar wel een enorm sterk team. Veel van ons hebben een kans om te winnen en daarvan meoten we onze sterkte maken", klinkt het bij de renner van EF Education Nippo.