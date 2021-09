Bondscoach maakt de rekening op na WK: "Domineren, maar toch niet winnen, dat kan"

Bondscoach Sven Vanthourenhout was tevreden over de prestatie van de Belgische renners, al leverde dat wel geen podiumplaatsen op.

Jasper Stuyven werd vierde, Wout van Aert elfde. Niet meteen hetgeen we verwacht hadden. “Een WK domineren maar toch niet winnen, dat kan. Dat is nu eenmaal sport”, zegt Vanthourenhout bij Het Laatste Nieuws.

“Natuurlijk is de teleurstelling groot, zeker bij Van Aert en Stuyven. Die eerste omdat hij niet de superbenen had, die tweede omdat hij net hier in Leuven naast de medaille grijpt. We waren gekomen om te winnen en op een gegeven moment hadden we controle en liep alles zo’n beetje zoals we wilden. Maar de conclusie van de dag is dat onze kopman net niet goed genoeg was.”

Tactisch blijft Vanthourenhout bij zijn plan. “Evenepoel kon een belangrijke pion zijn en dat is gebleken. Wat hij doet op zijn leeftijd, is niet evident. Zeker na een koers met zo veel kilometers, dat is denk ik de eerste keer voor hem. Veel landen hadden schrik voor Remco en zijn acties.”