Greg Van Avermaet is klaar voor Parijs-Roubaix: "Zelfs in oktober blijft deze wedstrijd een zeer belangrijk moment"

Greg Van Avermaet wil zondag klaar zijn in Parijs-Roubaix. Onze landgenoot wil zijn seizoen op een hoogtepunt afsluiten, want een overwinning zat er dit seizoen nog niet in voor de Belgische renner.

Greg Van Avermaet lijkt klaar voor de strijd. De Belg, die uitkomt voor AG2R Citroën Team, gaf een reactie bij zijn ploeg. "Ik ben blij om Roubaix terug te zien na 18 maanden. Toch had ik liever in de lente gereden, aangezien mijn vorm toen goed was met onder meer een derde plaats in de Ronde van Vlaanderen", aldus Van Avermaet. "Parijs-Roubaix blijft ook in oktober een zeer belangrijk moment en ik wil een goede prestatie leveren op het einde van het seizoen. Ik blijf met grote ambities verder trainen voor 2022", legde onze landgenoot uit. 🇫🇷 @Paris_Roubaix



