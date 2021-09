Mathieu van der Poel werd achtste op WK: "Geen verstoppertje gespeeld"

Mathieu van der Poel kwam in de finale van het WK net als Wout van Aert niet in het stuk voor.

Op zich was het al een succes dat de Nederlander het WK haalde, na de aanhoudende rugklachten van de voorbije weken.

"Ik had wel verwacht dat ze van ver gingen aanvallen, maar toen ik zag dat ze op 180 kilometer van het einde gingen, wist ik wel dat het heel lastig zou worden", zei hij achteraf. "Het plan was vooral afwachten, maar dat was ook van moeten omdat ik op bepaalde momenten niet veel overschot had. Pas toen we met een groep wegreden kon ik meer mijn ding doen, omdat het tactischer werd."

Hij weerlegde ook de kritiek die hij de laatste dagen kreeg. "Het was een vraagteken voor me en ik heb zeker geen verstoppertje gespeeld zoals sommigen zeiden. Ik heb een beperkte voorbereiding gehad. Ik wilde er graag bij zijn en ik mag uiteindelijk tevreden zijn met de uitslag. Zeker gezien de voorbereiding.”