Nederlandse renner hangt na dit seizoen zijn fiets aan de haak door maag en darmproblemen

EF Education-Nippo zal het vanaf volgend seizoen zonder de Nederlander Moreno Hofland moeten doen. De sprinter, die in het verleden onder meer een rit won in Parijs-Nice, stopt namelijk met wielrennen.

Wielerflits kwam deze ochtend met verrassend nieuws. Zo zou Moreno Hofland namelijk stoppen met koersen. De Nederlander, die dit seizoen nog uitkwam voor EF Education-Nippo, zou kampen met maag en darmproblemen.

Zo houdt Hofland het dus op 30-jarige leeftijd voor bekeken. In het verleden won Hofland onder meer een rit in Parijs-Nice en in de Ronde van Italië eindigde hij in een etappe op de tweede plaats. Ook in de Vuelta stond hij met de derde plaats in een rit één keer op het podium.