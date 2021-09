OFFICIEEL: Lotto Soudal haalt Duitse sprinter weg bij BORA-Hansgrohe

Een nieuwe renner voor Lotto Soudal. De Belgische wielerformatie heeft namelijk Michael Schwarzmann weggeplukt bij BORA-Hansgrohe. Schwarzmann is een 31-jarige Duitse sprinter.

Grote overwinningen kon Michael Schwarzmann nog niet behalen in zijn carrière, maar in 2016 reed hij wel onder meer naar een tweede plaats in een etappe in de Ronde van Spanje. Daarnaast werd hij in de Vuelta ook vierde, zesde, zevende en negende in enkele ritten.

Michael Schwarzmann rijdt nu al enkele jaren voor BORA-Hansgrohe, maar daar komt volgend seizoen dus verandering in. De Duitser gaat namelijk bij Lotto Soudal aan de slag. De Belgische wielerploeg maakte het nieuws deze ochtend bekend.