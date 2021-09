OFFICIEEL: renner die enkele jaren geleden tweede werd in Kuurne-Brussel-Kuurne, verlaat INEOS Grenadiers voor EF Pro Cycling

Owain Doull is een renner die zich vooral laat zien in de eendagswedstrijden. Zo werd hij al eens tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar ook tweede in de Omloop Het Nieuwsblad. Deze prestaties zal hij vanaf volgend seizoen niet meer bij INEOS Grenadiers kunnen leveren.

Hij gaat namelijk bij EF Pro Cycling aan de slag. De ploeg maakte het nieuws deze middag bekend. Owain Doull komt woensdag wel nog in actie voor INEOS Grenadiers, want dan rijdt hij de Eurométropole Tour.

"The team has a great pedigree, but hopefully I can add to that."



