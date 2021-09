Patrick Lefevere: "Remco Evenepoel reed in dienst van Alaphilippe"

Het zat er een beetje aan te komen. Patrick Lefevere kwam uiteraard de wereldtitel van Deceuninck-QuickStep extra in de verf zetten.

Patrick Lefevere was heel positief over de Belgen. “Ze hebben prachtig gereden. Met Remco in dienst van Alaphilippe, natuurlijk”, lacht Lefevere bij VTM Nieuws.

Een straffe uitspraak weer, maar Remco deed het schitterend op het WK. “Remco’s opdracht was de koers hard maken. De Belgen hebben de wedstrijd gekregen die ze gevraagd hebben. Maar je moet zien dat je op het einde nog een paar kogels overhebt.”

De kogels bij de Belgen waren echter snel verschoten. “Wout van Aert - met alle respect, ik vind het een wereldcoureur -, moest Alaphilippe zélf twee keer gaan halen. Dat is niet aan hem, hé.”