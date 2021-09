Raakt John Degenkolb klaar voor Parijs-Roubaix na val in de WK-wegrit? "Vandaag voel ik alle verschillende pijnen die een lichaam kan geven"

Raakt John Degenkolb fit voor Parijs-Roubaix? Het is een vraag waar we voorlopig het antwoord nog niet op weten. Zondag kwam de Duitser namelijk ten val in de WK-wegrit. Hij heeft geen breuken opgelopen, maar een valpartij is uiteraard nooit goed nieuws.

"Niet het einde dat ik had verwacht van het WK. Gelukkig geen ernstige schade en gebroken botten, maar ik verloor veel huid, viel op mijn hoofd en vandaag voel ik alle verschillende pijnen die een lichaam kan geven. Ik hoop dat mijn lichaam snel herstelt en dat ik volgende week weer kan racen", aldus Degenkolb op Twitter.

Not the finish I expected for @flanders2021 „Luckily“ no serious damages and broken bones but I lost a lot of skin, crashed on my head and today I feel all different pains a body can provide. I hope my body will recover fast and to be back racing next week. #dege #dgnklb pic.twitter.com/HKjZvaoBnS