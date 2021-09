Zware blessure voor Barguil, seizoen zit erop voor hem

De Fransman Warren Barguil heeft op training een zware val gemaakt. Zijn seizoen zit erop.

Barguil kwam op training zwaar ten val. Hij liep daarbij een bekkenbreuk op. Zijn seizoen zit er daardoor helaas op.

Dat liet zijn ploeg Arkea Samsic weten in een kort persbericht. Wat er precies gebeurd is, is momenteel niet duidelijk.

Barguil wilde in de najaarsklassiekers in Italië zich laten zien, maar daar komt nu helaas niks van in huis.