📷 Chocolatier Stuyven komt met chocolade medaille: "Zo jammer, maar zo fier op Jasper"

Naast het goud, zilver en brons heb je ook de chocolade medaille. Die zou dan voor Jasper Stuyven geweest zijn op het WK. De chocolade medaille is vaak een verwijzing naar de vierde plaats op een groot kampioenschap. Wat wel handig is: Stuyven heeft een eigen chocolade-atelier.

Die chocolade-atelier is van Jasper Stuyven en zijn oom. Dan kan je dus zelf je eigen chocolade medaille maken. Op de Instagrampagina van de chocolade-atelier is alvast een afbeelding te zien van die chocolade medaille, met een tricolore lintje rond.

"Nu hebben we zelf de chocolade medaille gewonnen", schrijft de oom van Jasper Stuyven erbij. "Zo jammer, maar toch zo fier op Jasper en op Belgian Cycling! De ontgoocheling was vlak na het WK op de weg groot bij Jasper Stuyven nadat hij net naast het podium belandde. In de spurt om het zilver en brons gingen Van Baarle en Valgren hem vooraf.