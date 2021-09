📷 Klaar voor Parijs-Roubaix: ineens geen onkruid meer in het Bos van Wallers

Zondag komt het volgende grote wielermoment aan met Parijs-Roubaix. Wie door het Bos van Wallers geraakt zonder kleerscheuren, zet al een stap in de goede richting. De kasseistrook door het Bos van Wallers ligt er alvast fijntjes bij.

Tenminste, het groen is er weg. De kasseien op zich zullen nog altijd wel een uitdaging zijn voor een heel deel renners. Enkele weken geleden stond er nog een pak onkruid op de kasseien, wat het de renners eventueel nog moeilijker kon maken.

Dat heeft de organisatie niet zo gelaten: op een paar weken tijd is alle onkruid op de kasseien verwijderd. Het Bos van Wallers ligt er nu weer bij zoals we dat gewoon zijn in Parijs-Roubaix. Het is dus klaar voor de altijd belangrijke passage in deze klassieker.

Door de regenval liggen de kasseien er duidelijk wel glad bij. Als dat ook zondag het geval is, is het daar sowieso uitkijken voor uitschuivers.