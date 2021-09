Alaphilippe vastberaden om ook in 2de jaar als wereldkampioen met zijn hart te koersen: "Ik wil geen robot worden"

Fans van Alaphilippe mogen gerust zijn: ook in zijn tweede jaar als wereldkampioen gaat hij dezelfde renner blijven. Zijn energieke, aanvallende manier van koersen: die wil hij absoluut behouden. Daar haalt Alaphilippe het meeste plezier uit.

Alaphilippe is ondertussen wel vertrouwd met de druk van de regenboogtrui. Hoe gaat hij daar in zijn tweede jaar als wereldkampioen mee omgaan? "Wie mij kent, weet dat ik veel energie verbruik tijdens de koers. Ik hou van het koersen en ik hou van het aanvallen. Ik hou ervan als er actie is tijdens de koers. Als je in de regenboogtrui rijdt en je wint niet, maken ze je af. Want je bent wereldkampioen en moet dus haast elke koers winnen."

FUN BELEVEN

Ondanks zijn prestaties van de voorbije jaren heeft Alaphilippe niet het gevoel dat hij veranderd is. "Ik ben nog altijd dezelfde renner als in 2014. Ik haal veel plezier uit mijn koersstijl." Fun beleven in de koers, dat blijft voor Alaphilippe zo belangrijk. "Het wielrennen is al een zware sport, ik wil geen robot worden."

U mag in de toekomst dus een Alaphilippe verwachten zoals u hem te zien kreeg op het WK: een renner die demarreert, demarreert en nog eens demarreert. "Ik wil aanvallen, met panache rijden, ook al verlies ik vaak. Ik geef alles om te proberen winnen, ik koers met mijn hart."