Bondscoach Sven Vanthourenhout over WK-tactiek: "Ik zal het eens bespreken met Wout"

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zijn analyse van het WK gemaakt en gaat na of een andere tactiek nodig is.

Het WK was organisatorisch een absolute topper, alleen viel het resultaat voor de Belgische ploeg wat tegen. “Ik ben best streng voor mezelf. Ik word afgerekend op resultaten en dit resultaat was niet goed”, zegt Vanthourenhout aan Het Nieuwsblad.

Ons land rekende op medailles en die kwamen er te weinig. Bij de wegrit van de heren waren er ook bedenkingen bij de tactiek van Vanthourenhout.

Er wordt gepleit om voor meerdere kopmannen te kiezen. Remco Evenepoel haalde niks uit zijn grote vorm van het moment. “Ik zal er zeker over nadenken en dat uiteraard ook met Wout bespreken. Komen we tot de conclusie dat het met een andere tactiek beter is, dan kan er gesleuteld worden.”