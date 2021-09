Ook Zonneveld vond WK-sfeer te gek: "Vlaanderen epicentrum van het wielrennen, wieler-DNA in België ongekend"

Wie erbij was op het WK, gaat er nog jaren over spreken. Ook Thijs Zonneveld zag hoe Vlaanderen helemaal gek werd van het WK wielrennen en het enthousiasme en de decibels van de supporters op een ongekend niveau belandden.

In het Radio 1-programma De Wereld Vandaag beschrijft Zonneveld de sfeer tijdens het WK. "Ik heb mijn ogen uitgekeken hoeveel mensen er langs de kant van de weg stonden en hoe de sfeer in de stad een week lang was. Ik heb dat in jaren niet gezien." De WK-wegrit bij de mannen sloeg volgens de Nederlander echt alles. "Leuven was één groot stadion. Het is nog maar eens bevestigd dat Vlaanderen het epicentrum is van het wielrennen."

Die ultieme beleving: kan zoiets enkel in Vlaanderen? "Ik denk dat dat in het Baskenland misschien ook kan. Ook in Colombia trekken mensen massaal naar de koers. Maar het wieler-DNA in België is echt ongekend. Iedereen is bezig met de koers en begrijpt de koers. Als je in België de dagen voor een wedstrijd rondrijdt, zie je dat de hele omgeving in de ban is van de koers. Op zo'n grote schaal vind je dat in geen enkel ander land terug."

HOOLIGANISME

Zonneveld plaatst wel een kanttekening bij dat overgrote enthousiasme: de ex-renner waarschuwt voor hooliganisme in het wielrennen. Hij heeft het dan over een aantal negatieve reacties aan het adres van Alaphilippe. "Ik hoorde in de slotronde boegeroep van een fractie van het publiek en iemand gooide bier over Alaphilippe. Dan is het nog maar 1 stap verder meer totdat iemand een renner van zijn fiets sleurt."