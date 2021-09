Tomas Van Den Spiegel is er zeker van: "Het WK keert nog eens terug naar België"

Het WK wielrennen in ons land werd een succesverhaal op organisatorisch vlak. De commentaren waren unaniem positief.

Al ontbrak het wel een gouden medaille op de slotdag. “Als we een Belgische winnaar hadden gehad, dan was het simpel: dan spraken we over twintig jaar nog over dit WK”, zegt Van Den Spiegel.

Dergelijke organisaties zijn van niet te onderschatten belang. “Het belang van dit WK is dat we als regio en land getoond hebben dat we evenementen met deze grandeur perfect kunnen organiseren. Internationaal kijken ze nu naar ons als die wielergekke natie, maar onthouden ze ook de kwaliteit van de organisatie.”

Volgens Van Den Spiegel komt er snel weer een WK in België. “Ik weet zeker dat het niet nog eens twintig jaar zal duren voor het WK terugkeert naar België. Dat gaat sneller gebeuren. Wij zijn zeker vragende partij, we stellen ons met veel liefde kandidaat.”