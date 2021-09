Wat is de analyse van Evenepoels WK? "Evenepoel zo onder druk gezet dat hij het te goed wilde doen"

Remco Evenepoel imponeerde op het WK, maar deed dit wel ver voor de finish. Wat moeten we daar nu van maken? Zou het anders gelopen zijn moest Evenepoel gespaard zijn voor de finale? José De Cauwer buigt zich over het WK van Evenepoel.

De Cauwer trok in De Afspraak het tactische plan van de Belgen in twijfel. "Op 49 kilometer van de aankomst gaat Alaphilippe een eerste keer. Colbrelli geraakt net mee, Wout van Aert moest gaan zitten na tien pedaalstoten. Daar moest al het signaal gekomen zijn: "Ik ben niet goed genoeg." Het probleem is: je hebt dan al de helft van de ploeg opgesoupeerd." Evenepoel had dan ook al een cartouche opgebruikt.

Hij had nog wel wat over, want hij zorgde mee voor de beslissende schifting en bleef nog enige kilometers aan kop sleuren. "Ze hebben Remco zo onder druk gezet dat hij het te goed wilde doen. Hij kon en wilde zogezegd niet knechten, het heeft zelfs even ter discussie gestaan of hij mocht meerijden."

GOEDE PUNTEN

Na enkele overwinningen en een podiumplaats op het EK ging de discussie rond Evenepoel liggen. "Hij wordt dan tweede op het Europees Kampioenschap, waar hij te gretig is en ook niet luistert naar de bondscoach. Oké, hij is 21, dat vergeven we hem. Hier heeft hij alles aan gedaan om goede punten te krijgen, hij heeft die nu."

De Belgische ploeg schoot er weinig mee op, omdat Evenepoel & co naar het oordeel van De Cauwer te vroeg zijn ingezet. "Hij heeft ervoor gezorgd dat die kopgroep voorop gebleven is en uitgelopen is. Dat heeft alleen Remco gedaan. De beteren waren al mee, maar op dat moment was het kwaad al geschied."