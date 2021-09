📷 D'hoore en collega's verkennen Parijs-Roubaix met oog op 1ste editie bij dames (en merken impact van kasseien al)

Zaterdag 2 oktober staat eindelijk de allereerste Parijs-Roubaix voor vrouwen op het programma. Als we ons mogen baseren op het WK wielrennen, zouden we wel eens een hele sterke Jolien D'hoore te zien kunnen krijgen in de laatste koers uit haar carrière.

D'hoore ging samen met enkele teamgenotes van SD Worx alvast eens de kasseien verkennen. Nu is D'hoore wel al meer vertrouwd met het over kasseien rijden. Emma Boogaard van Coop-Hitec Products heeft er voorlopig heel wat meer moeite mee.

Second recon of @Paris_Roubaix done and dusted. Getting all these different feelings while riding on those iconic cobbles. Already getting nervous but still honored to start the first ever women’s edition 🤩 #bringiton @Hitec_Products pic.twitter.com/2ikci1ie8T