Goed nieuws voor Italiaanse renner van Trek-Segafredo: drie maanden na zware val is hij opnieuw klaar om wedstrijden te rijden

Jacopo Mosca is bijna terug. De Italiaanse renner is geslaagd in zijn proeven, waardoor hij zich dus bijna opnieuw renner mag noemen. Volgens Trek-Segafredo kan Jacopo Mosca opnieuw wedstrijden rijden.

Drie maanden geleden zag het er een pak slechter uit voor Mosca. De Italiaan kwam namelijk zwaar ten val in de tijdrit op het Italiaanse kampioenschap. Daar liep hij onder meer een schedeltrauma, een klaplong en gebroken ruggenwervels op.

👨‍🎓 We are happy to say that @SunJjak (Jacopo Mosca) passed the final @MapeiSport exam. 👨‍🎓



Jacopo is ready to race, 3 months after his terrible crash at the 🇮🇹 Italian TT Champs.



Welcome back, Jacopo!! 🤗 pic.twitter.com/KRWwiSgwjv