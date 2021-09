Iets om naar uit te kijken: Remco Evenepoel is deze avond de centrale gast in Extra Time Koers

Met het WK wielrennen de voorbije week, is er veel om over te praten in het programma Extra Time Koers. Er zal deze avond ook een speciale gast zijn, want Remco Evenepoel zal aan tafel zitten.

Mooi volk deze avond in Extra Time Koers (vanaf 21u20 op Canvas). Volgens Sporza zal Remco Evenepoel namelijk langskomen als centrale gast. Onze landgenoot maakte vorige week een sterke indruk in zowel de WK-tijdrit als wegrit. De jonge renner van Deceuninck-Quick-Step is in mooi gezelschap vanavond, want ook Iljo Keisse, ploegmaat van Evenepoel, Dirk De Wolf en Adrie van der Poel zullen vanavond aan tafel zitten bij Extra Time Koers.