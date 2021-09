Jordi Meeus spurt naar derde podiumplek in evenveel koersen: "Ik had het gevoel dat er meer in zat"

Drie podiumplaatsen in evenveel koersen: Jordi Meeus realiseert de laatste anderhalve week iets waar veel renners alleen maar van kunnen dromen. Alleen ontbreekt die kers op de taart. Ook in de Eurométropole Tour werd het net geen overwinning: Meeus werd tweede.

Jordi Meeus deelde net als na de Gooikse Pijl het podium met winnaar Fabio Jakobsen. Meeus sloop al een positie dichterbij. Hij had alleszins minder moeite om na de koers zijn glas leeg te krijgen, dat moet je hem nageven. Het liefst had hij uiteraard Jakobsen tijdens de wedstrijd geklopt.

"De ploeg deed het perfect en hield me de hele tijd goed in positie", kon Meeus zijn teammaats bij Bora-Hansgrohe niets verwijten. "Toen de koers ontplofte, zat ik in de eerste groep. In de laatste ronde overbrugden enkele renners de kloof en daar zat enkele heel goede sprinters bij. Maximilian Schachmann geraakte ook vooraan en bracht me in goede positie voor de sprint.

NIET SLECHT MAAR OOK NIET SUPERGOED

Net als in de GP de Denain moest Meeus één renner voor zich dulden. "Uiteindelijk pak ik de tweede plaats. Dat is geen slecht, maar ook geen supergoed resultaat. Ik had het gevoel dat er meer in zat. Op naar de volgende koers dan maar."