Leuk nieuws voor Philippe Gilbert: onze landgenoot is verkozen voor de Atletencommissie van de UCI

Philippe Gilbert is de nieuwe vertegenwoordiger van de renners in de Atletencommissie van de Internationale Wielerunie. De UCI maakte het nieuws zelf bekend op sociale media. De Amerikaanse Ruth Winder werd verkozen bij de vrouwen.

Het werd al snel duidelijk dat Philippe Gilbert de nieuwe vertegenwoordiger zou worden, want onze landgenoot kreeg veel meer stemmen dan de nummer twee Toms Skujins. Gilbert kreeg 65,9%. van de stemmen, terwijl Skujins blij moest zijn met 32,5% van de stemmen.

