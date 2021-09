Man in vorm Taco van der Hoorn en drie landgenoten voor Intermarché-Wanty-Gobert in de Eurometropole Tour

Intermarché-Wanty-Gobert is aan een uitstekend seizoen bezig en ook in de Eurometropole Tour zal de Belgische wielerformatie nog proberen te scoren. Onder meer man in vorm Taco van der Hoorn is van de partij.

Deze middag zal in ons land de Eurometropole Tour plaatsvinden. Ook Intermarché-Wanty-Gobert verschijnt aan de start van deze eendagswedstrijd en dinsdag hebben ze hun selectie voor deze wedstrijd bekendgemaakt. Zo is man in vorm Taco van der Hoorn van de partij. Ook onze landgenoten Aimé De Gendt, Baptiste Planckaert en Loic Vliegen zijn geselecteerd. Verder bestaat de selectie nog uit Andrea Pasqualon, Boy van Poppel en Danny van Poppel. We're racing at home tomorrow 😍



🇧🇪 @AimeDeGendt

🇮🇹 @AndreaPasqualon

🇧🇪 Baptiste Planckaert

🇳🇱 @TacovanderHoorn

🇳🇱 @BVP88

🇳🇱 @Dannyvanpoppel

🇧🇪 @LoicVliegen



