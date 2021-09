Oliver Naesen is sant in eigen dorp en proeft zo nog eens van de overwinning

Oliver Naesen heeft nog eens kunnen proeven van de overwinning, in eigen dorp nog wel. De Memorial Fred De Bruyne ging immers door in het Oost-Vlaamse Berlare. Daar was Naesen de snelste van een kopgroep, een opsteker voor de Belg van AG2R.

Het is voor Naesen tot dusver een tegenvallend seizoen, de klassieke renner maakte ook geen deel uit van de Belgische WK-selectie. Naesen stelt het in internationale wedstrijden dit jaar nog zonder zege. In 'zijn' Berlare heeft hij dus toch al wat kunnen goedmaken.

De Memorial Fred De Bruyne geldt als een profwedstrijd op de nationale kalender. Naesen maakte deel uit van een kopgroep waar onder meer ook Harry Tanfield van Qhubeka NextHash en Alexander Richardson van Alpecin-Fenix in zaten.

KWINTET AAN OVERWINNINGEN IN BERLARE

De Britten waren ook diegenen die het dichts kwamen in de sprint, maar het was toch Naesen die zijn wiel als eerste over de streep gooide. Voor Naesen is het in totaal al de vijfde keer dat hij zijn thuiskoers kan winnen. De vorige keer was in 2018.