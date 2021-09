Peter Sagan onthult 'haat-liefdeverhouding' met Parijs-Roubaix: "Ook al ben je niet de beste, toch kan je winnen"

Zondag is het Parijs-Roubaix. Peter Sagan is de laatste winnaar van de Helleklassieker die voorlopig nog bij dezelfde ploeg rijdt. De Slovaak won in 2018. "Ik heb een haat-liefdeverhouding met die koers", zegt Sagan over Parijs-Roubaix.

Het zou zondag een Parijs-Roubaix in de regen kunnen zijn. Dat zou voor Sagan een primeur zijn, zo laat hij weten in zijn vooruitblikkend gesprek met Belga. "Ik heb nog nooit een editie gereden van Parijs-Roubaix in de regen. Ik ga geen schrik hebben als het nat ligt, maar ik weet wel dat het bijzonder zal zijn."

WINNEN MET GELUKJE OF MET 'TOPBENEN'

Hoe staat hij tegenover de fameuze tocht door 'de Hel'? "Ik heb eigenlijk een haat-liefdeverhouding met die koers. Als je geluk hebt die dag, dan is Roubaix een fijne wedstrijd, maar als je pech hebt, kan Roubaix een heel lange en verschrikkelijke koers worden. Kijk naar de erelijst: er zijn heel veel verschillende winnaars. Of ze winnen met een gelukje, of ze hebben ‘topbenen’ die dag."

"Onderweg kunnen duizend dingen gebeuren", weet Sagan. "Je kan lek rijden op een verkeerd moment of vallen of opgehouden worden door een val en dat kan je de rest van de koers parten spelen. Je kan heel veel energie verliezen in Parijs-Roubaix op domme momenten en dan ben je op achtervolgen aangewezen. Ook al ben je niet de beste in Roubaix, toch kan je er winnen."

STRIJDERS OP DE FIETS

Al begrijpt Sagan ook wel waarom de wedstrijd zo populair is geworden. "Het is zeker een mooie koers om op tv naar te kijken, dat begrijp ik wel. We zijn strijders op de fiets die dag en daar houdt elke wielerliefhebber van."