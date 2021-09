Philippe Gilbert zeer trots nadat hij verkozen werd voor atletencommissie UCI: "Ik ben echt gemotiveerd om de mening van alle renners te verdedigen"

De Internationale Wielerunie (UCI) maakte dinsdag het nieuws bekend dat Philippe Gilbert de nieuwe vertegenwoordiger is voor de renners in haar atletencommissie. Onze landgenoot kreeg meer stemmen dan Toms Skujins.

"Trots om gekozen te zijn voor de Atleten Commissie! Bedankt voor jullie steun. Ik ben echt gemotiveerd om de mening van alle renners te verdedigen en jullie ideeën voor te stellen aan de verschillende organen van de wielersport. Ik zal ook proberen onze sport ten goede te veranderen!", aldus Gilbert in een reactie op Twitter.

Proud to have been elected on the @UCI_cycling Athletes’ Commission! Thank you for your support. I’m really motivated to defend all rider's opinions and propose your ideas to the different bodies of cycling - and try to change our sport for the better!https://t.co/S3vSE7qXra